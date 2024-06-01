Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın LGS'ye girecek öğrenciler için başarı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.
Allah zihin açıklığı versin.
Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 1, 2024
Allah zihin açıklığı versin. pic.twitter.com/yAkGeux84U