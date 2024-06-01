VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
"AK Parti 22 yıldır ilerlemenin öncüsü"
İstanbul'da alg yoğunluğu!
Haluk Levent'ten Gazze detayı!
Bu bayram çok farklı olacak!
Etnospor Kültür Festivali başlıyor
01 Haziran 2024 Cumartesi 20:41:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 20:41:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın LGS'ye girecek öğrenciler için başarı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Allah zihin açıklığı versin.

Etiketler : başarı cumhurbaşkanı erdoğan lgs sınavı öğrenci öğretmen sınav lise
Ailesi evlatlıktan reddetti

Ailesi evlatlıktan reddetti
Belçika da unutmadı

Belçika da unutmadı
Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek

Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek
"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"
Kaynarca nikah şahidi

Kaynarca nikah şahidi
Annesiyle düet yaptı

Annesiyle düet yaptı
Ayşe de annesini suçladı

Ayşe de annesini suçladı
İlk kez kötü rolde

İlk kez kötü rolde
Sevgiliyle ilk kez el ele

Sevgiliyle ilk kez el ele

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX