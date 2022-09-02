02 Eylül 2022 Cuma 15:18:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 15:18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.
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