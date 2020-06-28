Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.