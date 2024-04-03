VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kendini devletten üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"
Buğra Kavuncu İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem
İtiraz edilmişti! Bir Belediye'de daha oylar yeniden sayılacak
AK Parti itiraz etmişti: Beykoz'da oylar yeniden sayılacak!
Kazada yaralanan astsubay şehit oldu
03 Nisan 2024 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 20:30:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini devletten üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İçinde bulunduğumuz bu bereketli günlerin insanlık için barışa huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle müşerref eylesin.

BEŞİKTAŞ'TAKİ YANGIN FACİASI

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dâhil, böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali ve kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ, MİLLETİMİZİN DÜŞMANIDIR"

Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur.

Provokasyonları Emniyet mensuplarının gayreti ile boşa çıkardık.

Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır.

"BİRİLERİ YİNE SOKAKLARI TERÖRİZE ETMEYE KALKIŞTI"

Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.

Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz. Birileri yine sokakları terörize etmeye kalkıştı. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA DA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız.

Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız.

Etiketler : Erdoğan Emniyet Provokasyon Güvenlik
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX