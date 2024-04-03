"Kendini devletten üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İçinde bulunduğumuz bu bereketli günlerin insanlık için barışa huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle müşerref eylesin.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/CCd24StaY1 — 24 TV (@yirmidorttv) April 3, 2024

BEŞİKTAŞ'TAKİ YANGIN FACİASI

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dâhil, böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali ve kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dâhil,... pic.twitter.com/JIq7FjSoVP — 24 TV (@yirmidorttv) April 3, 2024

Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur.

Provokasyonları Emniyet mensuplarının gayreti ile boşa çıkardık.

Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır. pic.twitter.com/ySvLbolhlo — 24 TV (@yirmidorttv) April 3, 2024

Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.

Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz. Birileri yine sokakları terörize etmeye kalkıştı. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz. Birileri yine sokakları terörize etmeye kalkıştı. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak... pic.twitter.com/wiGeiDCDiP — 24 TV (@yirmidorttv) April 3, 2024

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız. pic.twitter.com/Z6L8WS2Y6t — 24 TV (@yirmidorttv) April 3, 2024

Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız.