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"İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği bazılarını rahatsız ediyor"
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23 Mart 2024 Cumartesi 20:24:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 20:24:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği bazılarını rahatsız ediyor

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İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'den özür dileyen değil dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. Biz bunların arkasında hangi lobileirnin olduğunun elbette farkındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Mevla bizleri sağlık, huzur ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun niyazında bulunuyorum.

"2. DÜNYA SAVAŞINDAKİLERDEN DAHA VAHŞİ BİR SOYKIRIM UYGULUYOR"

Suriye'de Irak'ta Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek hünlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor. İnsanlıktan nasibini almamış terörö devleti İsrail, tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. 2. dünya savaşındakilerden daha vahşi bir soykırım uyguluyor.

Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla iş birliği içinde Gazze'deki mazlumlara yardım etmeye acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Gazzeli kardeşlerimizi destekliyoruz. Ülkemiz bu vicdanlı duruşunun bedelini ödemiş ve ödemektedir. Henüz başbakan olmamıştım Amerika seyahatindeydim. Amerika'nın belli tipleri bana siz Filistinlilere nasıl bakıyorsunuz diye sordular. Sizin baktığınızın tam aksi ile bakıyorum. Ben Müslümanım onlar da Müslüman elimizden gelen desteği vermeye hazırız demiştim.

"İSRAİL'DEN ÖZÜR DİLEYEN DEĞİL DİK VE DİRAYETLİ TAVRIYLA İSRAİL'E ÖZÜR DİLETEN TÜRKİYE"

İsrail'den özür dileyen değil dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. Biz bunların arkasında hangi lobileirnin olduğunun elbette farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz. Tavrımızı en sert şekilde ortaya koymayı sürdüreceğiz.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİMİZ İLK KEZ 13 BİN DOLARI AŞTI

Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini dürdürdü.

Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar, anlatanlar kişi başına mili gelir 13 bin doları yakaladı diye söylemiyorlar. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Sağlık çalışanlarımızdan emeklimize çiftçimize kadar refahı artıracağız. Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler. Biz ekonomi programımıza güveniyoruz. Afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde popülizme tevessül etmedik. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Biz sadece günü kurtarmanın peşinde değiliz.

"İSTANBUL ŞUAN HİZMETE AÇ"

Buraya Ankara'dan geldik Ankara'da hamt olsun Murat kardeşimizin görevi sırasında yaptığı millet bahçesinde miting yaptık. Yarın da bir buçuk milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'da yapacağız. İstanbul şuan hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik. Bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

"İSTANBUL'U TEKRAR ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerini tekrar zirveye taşıyacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı için hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum.

Etiketler : Erdoğan İstanbul İftar Cumhurbaşkanı Konuşma AK Parti İftar display:block
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