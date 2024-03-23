"İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği bazılarını rahatsız ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Mevla bizleri sağlık, huzur ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun niyazında bulunuyorum.

Suriye'de Irak'ta Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek hünlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor. İnsanlıktan nasibini almamış terörö devleti İsrail, tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. 2. dünya savaşındakilerden daha vahşi bir soykırım uyguluyor.

Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla iş birliği içinde Gazze'deki mazlumlara yardım etmeye acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Gazzeli kardeşlerimizi destekliyoruz. Ülkemiz bu vicdanlı duruşunun bedelini ödemiş ve ödemektedir. Henüz başbakan olmamıştım Amerika seyahatindeydim. Amerika'nın belli tipleri bana siz Filistinlilere nasıl bakıyorsunuz diye sordular. Sizin baktığınızın tam aksi ile bakıyorum. Ben Müslümanım onlar da Müslüman elimizden gelen desteği vermeye hazırız demiştim.

CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan), Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek günlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor. pic.twitter.com/6ulLbfAFVn — 24 TV (@yirmidorttv) March 23, 2024

İsrail'den özür dileyen değil dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. Biz bunların arkasında hangi lobileirnin olduğunun elbette farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz. Tavrımızı en sert şekilde ortaya koymayı sürdüreceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): İsrail'den özür dileyen değil dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. pic.twitter.com/Y3LzNjgOT2 — 24 TV (@yirmidorttv) March 23, 2024

Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini dürdürdü.



#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon dolarının üzerine çıktı. pic.twitter.com/tG83dlDep4 — 24 TV (@yirmidorttv) March 23, 2024

Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar, anlatanlar kişi başına mili gelir 13 bin doları yakaladı diye söylemiyorlar. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır.



Sağlık çalışanlarımızdan emeklimize çiftçimize kadar refahı artıracağız. Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler. Biz ekonomi programımıza güveniyoruz. Afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde popülizme tevessül etmedik. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Biz sadece günü kurtarmanın peşinde değiliz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Hem aldığımız tedbirleri hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. pic.twitter.com/GsveUxUO9E — 24 TV (@yirmidorttv) March 23, 2024

Buraya Ankara'dan geldik Ankara'da hamt olsun Murat kardeşimizin görevi sırasında yaptığı millet bahçesinde miting yaptık. Yarın da bir buçuk milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'da yapacağız. İstanbul şuan hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik. Bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): İnşallah 1,5 milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'umuzda yapacağız. İstanbul aç, İstanbul şuanda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. pic.twitter.com/ilCezTnjuM — 24 TV (@yirmidorttv) March 23, 2024

İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerini tekrar zirveye taşıyacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı için hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum.