19 Nisan 2024 Cuma 19:53:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 19:53:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'yi kabul edecek
Kaynak: TRT Haber
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.
Erdoğan'ın yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etmesi bekleniyor.
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