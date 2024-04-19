VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IMF'den Türkiye açıklaması
Bakan Koca: Yalnızca bakanlığımızca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarda sunulacak
Bayrak incelemesi! Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi
Taliban yönetimine suikast! Muhammed Ömer Can Ahundzade öldürüldü
Anayasa Mahkemesi'nde görev değişikliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
19 Nisan 2024 Cuma 19:53:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 19:53:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'yi kabul edecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan'ın yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etmesi bekleniyor.

Kabulün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olması öngörülüyor

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Hamas Siyasi Büro Başkanı
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX