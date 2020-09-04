İşten çıkarma yasağı uzatıldı

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04 Eylül 2020 Cuma 07:50:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 07:54:00

Başkan Erdoğan imzaladı! İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Kaynak: AA

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Koronavirüs salgının ardından Türkiye'de uygulanan işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüs salgının ardından Türkiye'de uygulamaya sokulan 3 aylık işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşten çıkarma yasağı 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılacak.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

17 AĞUSTOS'TA 1 AY UZATILMIŞTI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

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