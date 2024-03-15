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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Sizlere inanıyorum, güveniyorum
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15 Mart 2024 Cuma 00:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 00:00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Sizlere inanıyorum, güveniyorum

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır.' dedi.

Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.

Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.

'BEN SİZLERE İNANIYORUM, SİZLERE GÜVENİYORUM'

Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."

Erdoğan, "Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin." sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi gençler
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