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"Gençler kardeşliğimizin ve birliğimizin teminatısınız"
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15 Mart 2021 Pazartesi 15:12:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 15:12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler kardeşliğimizin ve birliğimizin teminatısınız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız." ifadesini kullandı.

"Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın." diyerek, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın." şeklinde konuştu.

Etiketler : başkan erdoğan gençlik kolları ak parti kongre
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