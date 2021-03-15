"Gençler kardeşliğimizin ve birliğimizin teminatısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler kardeşliğimizin ve birliğimizin teminatısınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız." ifadesini kullandı.



"Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın." diyerek, "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın." şeklinde konuştu.