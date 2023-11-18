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18 Kasım 2023 Cumartesi 18:13:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 18:13:00

Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durum ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Abdülfettah Abdülrahman El Burhan görüşme gazze
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