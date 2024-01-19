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19 Ocak 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 10:45:00

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi cumhurbaşkanı erdoğan bakan şimşek
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