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Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi: Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak
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30 Kasım 2023 Perşembe 20:19:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 20:19:00

Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi: Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TRK' ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'ye geldi.

Etiketler : başkan erdoğan bae iklim zirvesi birleşmiş milletler
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