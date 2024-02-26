Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından konu hakkında yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.