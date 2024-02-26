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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
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26 Şubat 2024 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 17:30:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından konu hakkında yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı telefon görüşmesi
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