Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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