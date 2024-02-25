Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izledi

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25 Şubat 2024 Pazar 20:16:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 20:16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

Etiketler : A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda Maçı İzleme
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