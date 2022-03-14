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14 Mart 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 15:08:00

Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe verdi

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Başkan Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı Buluşması'da sağlık çalışanlarına ücret konusunda müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, 'Sağlık çalışanlarına görevleri dolayısıyla kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Salgın döneminde gece gündüz gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere uluslararası başarılara imza atan hekimlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz.

Bizim medeniyetimiz ve kültürümüzde hekimlik mesleği hikmet dediğimiz en üst bilginin seviyesinde değerlendiriliyor.

Hekimlik mesleği ve ilmini ifade eden tıp kelimesinin okullarımızda yaşıyor olması da ayrıca önemlidir. Sizler herhangi bir uğraşın değil, insanoğlunun sahip olduğu bilginin en üst seviyesinde görülen bir ulvi bir mesleğin temsilcilerisiniz.

Salgın döneminde faaliyete geçirdiğimiz hastanelere isimlerini verdiğimiz hekimlerimimiz ortak özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Bu ülkenin hekimlere hem ihtiyacı vardır hem de vefa borcu vardır.

Ben bu vesile ile ebediyete uğurladığımız tüm hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Türkiye'nin potansiyeli hekim gücü yetiştirmeye yettiği gibi, küresel bir sağlık merkezi olma yolunda da ilerlemektedir.

Türkiye'nin potansiyeli hekim gücü yetiştirmeye yettiği gibi, küresel bir sağlık merkezi olma yolunda da ilerlemektedir. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır, eksiklerimiz vardır.

SAĞLIKÇIYA ŞİDDETTE CEZALAR ARTIYOR

Bir süredir kesintisiz uğradığımız saldırılar, ister istemez önceliklerimizi değiştirdi. Çıtayı yükseltecek çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz. Hekimlerimizin çalışma ortamlarını geliştirerek, yardımcı personel sayısını artırarak hep şartları iyileştirmeye çalıştık.

Neredeyse her üç kamu çalışanından biri sağlık alanında çalışıyor. Biz ülkemizin büyük fedakarlıklarla ve sabırla yetiştirdiği her bir hekimden istifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak.

MECLİS'E GETİRİLECEK

Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

MAAŞLAR ARTIYOR

Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacak.

Aile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 YENİ MÜJDE

Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suç.ucuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

* Sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi kurulun iznine bağlı olacaktır.

* Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.

* Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek.

* Döner sermayeden ödeme yapılmayacak hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemesinden ilave kaynak aktarılacak döner sermayeden alınacak ek ödemeden artış yapılacak. Bu iyileştirme emeklilere de yansıyacak.

* Lisans mezunu sağlık çalışanı 3600 ek göstergeye alınacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır.'

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