Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'nin ''çocuk asker'' iftirasına tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin çocuk asker kullanan ülkeler listesinde gösterilmesine tepki gösterdi.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesinde göstermesi kabul edilemez bir iftiradır. Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir."
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda, Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesinde göstermesi kabul edilemez bir iftiradır.— Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) September 16, 2023
Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir.
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