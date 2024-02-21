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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetini kabul etti
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21 Şubat 2024 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 16:43:00

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetini kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James O'Brien, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Deborah Rosenblum, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Vipin Narang ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyet yer aldı.

Etiketler : Akif Çağatay Kılıç Dış Politika ABD Heyeti
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