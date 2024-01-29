Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye, Nuland'ın yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de katıldı.
Görüşmede, bölgesel gelişmeler, güvenlik, savunma ve enerji alanlarında işbirlikleri, Suriye ve Orta Doğu'daki gerilimlerin düşürülmesine yönelik adımlar ele alındı.
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