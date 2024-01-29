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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
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29 Ocak 2024 Pazartesi 20:23:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 20:23:00

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye, Nuland'ın yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de katıldı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, güvenlik, savunma ve enerji alanlarında işbirlikleri, Suriye ve Orta Doğu'daki gerilimlerin düşürülmesine yönelik adımlar ele alındı.

Etiketler : cumhurbaşkanı başdanışmanı büyükelçi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı GÖRÜŞME
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