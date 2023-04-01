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Pusula sıralaması belli oldu... Başkan Erdoğan birinci sırada!
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01 Nisan 2023 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 14:02:00

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri belli oldu... Başkan Erdoğan birinci sırada!

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Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN PUSULADA BİRİNCİ SIRADA

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı

Etiketler : ysk cumhurbaşkanı adayı kura çekimi yüksek seçim kurulu

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