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Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
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27 Nisan 2023 Perşembe 19:53:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 19:53:00

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi

Kaynak: AA

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda gerçekleştirecekleri propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıraları belirlendi.

YSK'de çekilen kurayla cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 7 Mayıs Pazar ve 13 Mayıs Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.

Buna göre, 7 Mayıs'ta sırasıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan propaganda konuşması yapacak.

13 Mayıs'taki propaganda sıralaması ise İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ve Erdoğan şeklinde olacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmalarının sırası da kurayla belirlendi.

Kura sonucuna göre, 7 Mayıs'ta sırasıyla Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, AK Parti, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MHP, Yenilik Partisi, CHP, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti'nin temsilcileri konuşmalarını yapacak.

13 Mayıs'ta ise sırasıyla Yenilik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi, MHP, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, AK Parti, CHP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri konuşacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'ye 10'ar dakika ilave propaganda hakkı tanınacak. Ayrıca TBMM'de en fazla üyesi olan AK Parti'ye 20, TBMM'de en fazla üyeye sahip ikinci parti olan CHP'ye de 10 dakika ilave süre tanınacak.

Etiketler : ysk Cumhurbaşkanı adayları trt
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