Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu
Kaynak: AA
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
Başkan Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladı
- Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu
- Başkan Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladı
- Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidecek
- MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
- BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
- Esenyurt'ta İETT otobüsü yön tabelası direğine çarptı