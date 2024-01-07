Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum oldu

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07 Ocak 2024 Pazar 15:41:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 15:41:00

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhur ittifakı istanbul adayı murat kurum
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