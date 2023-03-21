Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan: YSK'ya başvuru yapıldı

AK Parti ve MHP heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

"ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NET"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu kararın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.