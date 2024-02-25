Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız
'Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Başkent'i yönetmek herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Ankara'yı hak ettiği yere taşımak en büyük hedefimizdir. Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu.
ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Bizimki bu kadim şehre sevdadır. Bizimki bu şehrin mana sırrına erme davasıdır
Bizimle başlayacak yeni dönemde Ankara, hızlı bir şekilde, ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar her alanda örnek bir şehir olacaktırAnkara son 5 yılda büyük şehirden, büyük bir kasabaya dönüşmüştür. Maalesef büyük bir köye doğru da gidiyorAnkara tarihimizde ilk defa 7 vatandaşımız selden rahmeti rahmana gitti. Bunun vebali kimde? Bu bir afet değildir.
Ankara altyapısı pırıl pırıl bir başkent olacak. Evlerin ve iş yerlerinin su basmadığı, insanlarımızın köprü altında mahsur kalmadığı bir Ankara olacak
Ankara'ya 5 senede 58 kilometre metro sözleri vardı. Ankara'da 5 yılın sonunda yapılan 5 cm dahi metro yok
Kimse büyükşehir belediyesinde işten çıkarılmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacaktı. Ama işçinin emekçinin, ekmeğiyle oynandı, binlerce büyükşehir belediye çalışanı işten çıkartıldı.
Şu anda büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız
Akyurt fuar alanını bitirdiğimiz zaman Ankara'ya yılda en az 1 milyon yerli ve yabancı turist gelecek
1 yıl içerisinde gece gündüz demeden, 24 saat çalışarak Akyurt fuar alanını bitireceğiz
Bu şehirde Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan muhasır medeniyet ışığı son 5 yılda yavaşlayarak söndü. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu
Artık başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi. Çalışmanın, üretmenin zamanı geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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