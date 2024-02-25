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25 Şubat 2024 Pazar 13:44:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 13:44:00

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız

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'Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok, "Başkent'i yönetmek herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Ankara'yı hak ettiği yere taşımak en büyük hedefimizdir. Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu.

ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Bizimki bu kadim şehre sevdadır. Bizimki bu şehrin mana sırrına erme davasıdır

Bizimle başlayacak yeni dönemde Ankara, hızlı bir şekilde, ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar her alanda örnek bir şehir olacaktır

Ankara son 5 yılda büyük şehirden, büyük bir kasabaya dönüşmüştür. Maalesef büyük bir köye doğru da gidiyor

Ankara tarihimizde ilk defa 7 vatandaşımız selden rahmeti rahmana gitti. Bunun vebali kimde? Bu bir afet değildir.

Ankara altyapısı pırıl pırıl bir başkent olacak. Evlerin ve iş yerlerinin su basmadığı, insanlarımızın köprü altında mahsur kalmadığı bir Ankara olacak

Ankara'ya 5 senede 58 kilometre metro sözleri vardı. Ankara'da 5 yılın sonunda yapılan 5 cm dahi metro yok

Kimse büyükşehir belediyesinde işten çıkarılmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacaktı. Ama işçinin emekçinin, ekmeğiyle oynandı, binlerce büyükşehir belediye çalışanı işten çıkartıldı.

Şu anda büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız

Akyurt fuar alanını bitirdiğimiz zaman Ankara'ya yılda en az 1 milyon yerli ve yabancı turist gelecek

1 yıl içerisinde gece gündüz demeden, 24 saat çalışarak Akyurt fuar alanını bitireceğiz

Bu şehirde Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan muhasır medeniyet ışığı son 5 yılda yavaşlayarak söndü. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu

Artık başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi. Çalışmanın, üretmenin zamanı geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : cumhur ittifakı abb belediye başkan adayı turgut altınok ankara proje
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