Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği çalışmasında sona geldi
Kaynak: AA
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Efkan Ala ve konuyla ilgili diğer kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.
Bu arada gelecek hafta 2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyet, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.
- Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği çalışmasında sona geldi
- İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
- Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
- "Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe 'kara leke' olarak geçti"
- Yargıtay, Ortaköy'deki terör saldırısı dava dosyasını eksiklik nedeniyle mahkemeye iade etti