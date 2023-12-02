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Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği çalışmasında sona geldi
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02 Aralık 2023 Cumartesi 14:38:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 14:38:00

Cumhur İttifakı yerel seçim işbirliği çalışmasında sona geldi

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Efkan Ala ve konuyla ilgili diğer kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.

Bu arada gelecek hafta 2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyet, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.

Etiketler : cumhur ittifakı yerel seçim çalışma recep tayyip erdoğan devlet bahçeli
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