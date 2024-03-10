"İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günler çok yakın"

Dağ, AK Parti'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bir teşkilat mensubu olarak kapısından girdiği AK Parti'de gençlik kolları başkanı, milletvekili ve genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığını ifade eden Dağ, ilk günden bu yana İzmir'in her bir noktasına çok sayıda hizmetlerin ulaştırılmasına vesile olduğunu anlattı.

İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günlerin yakın olduğunu söyleyen Dağ, "Bugün artık İzmir'in ihtiyacı olan, İzmir'e 22 yıldır nice hizmetler kazandırmış merkezi yönetimle uyum içerisinde çalışacak bir İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Çünkü, biz İzmir'in potansiyelinin farkındayız. Çünkü biz İzmir'in zenginliğinin bilincindeyiz. Çünkü biz İzmirlinin daha yaşanabilir bir İzmir'i hak ettiğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki İzmir'imizin kronik sorunlarının çözüleceği günler, gerçek belediyecilik ile yakındır." diye konuştu.

"Eşsiz İzmir Vizyonu" çerçevesinde projelerini halka açıkladıklarını kaydeden Dağ, ulaşımda, çevre ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapıda, gençlikte ve eğitimde İzmir'in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

Dağ, "Bu azimle bizler, 150 bin konutun dönüşümünü, 50 bin sosyal konutu, 4 yeni yöre kenti yapacağız. Her türlü riske karşı dirençli bir İzmir'i inşa edeceğiz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kollarımızı çoktan sıvadık, canla başla, gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan ufacık bir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan eski Başbakan ve 28. dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım da vatandaşları selamladı, Hamza Dağ için destek istedi.

- "DEMOKRASİ DERSİ VERECEĞİZ"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyüp Kadir İnan ise İzmir'in, yeniden Ege'nin, Akdeniz'in incisi olması ve bölgenin en önemli şehri olmasını arzuladıklarını, eser siyaseti, plan ve proje siyasetinin kazanmasını istediklerini belirtti.

İnan, İzmir'e ihanet eden belediyecilik anlayışına 31 Mart'ta en güzel cevabı vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "İzmir, artık beklemeyecek, vakit kaybetmeyecek. Demokrasinin, özgürlüğün şehri İzmir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Bu şehre çantada keklik gözüyle bakıp, İzmirlileri hizmetten mahrum bırakanlara demokrasi dersi vereceğiz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da İzmir'in belediyecilik hizmetlerinin en güzelini fazlasıyla hak ettiğini söyleyerek, "Söz değil, projeler bizde. Laf değil, vizyon bizde. Çünkü arkamızda eser siyasetinin dehası, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Onun belediyecilikte açtığı çığır, Türkiye için dönüm noktalarında biri olmuştur. Birileri 'bakarız, düşünürüz' diye dursun. İzmir'in şifası Hamza Dağ'dır. İzmir artık mutlu olmayı hak ediyor. Bu da bizim elimizde, sizin elinizde değerli İzmirliler." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in artık algı belediyeciliğine "dur" dediğini belirterek, gerçek belediyeciliğin zamanının geldiğini söyledi.

Mitinge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve sanatçı Cengiz Kurtoğlu da katıldı.