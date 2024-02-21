Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'dan Özgür Özel'e ince 'ayar': "Yapay değil yapan zeka"
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapay zeka söylemine göndermede bulundu. Kurum, AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı yeşil alan projelerin yer aldığı videoyu "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" notu ile paylaştı.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapay zeka söylemine göndermede bulunduğu videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kurum, AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı yeşil alan projelerin yer aldığı videoyu "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" notu ile yayınladı.
Yapay değil millet bahçelerini #yapanzeka pic.twitter.com/Bw9ohgI0EK— Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2024
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