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30 Mart 2024 Cumartesi 17:20:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 17:20:00

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehri Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş'a yoğun ilgi

Kaynak: İHA

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Yerel seçime bir gün kala Cumhur İttifakı üyeleri Ulucami'den başlayan sevgi yürüyüşünde vatandaşla buluştu. Vatandaşlar Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'a büyük ilgi gösterirken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, belediye başkanları ve MHP Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu vatandaşlara karanfil dağıttı.

Ulucami'den başlayan sevgi yürüyüşü İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Ellerinde Türk bayrakları ile vatandaşları selamlayan Cumhur İttifakı üyeleri vatandaşlara karanfil dağıttılar.

Sevgi yürüyüşüne Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşte, yarın yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'a destek istendi.

Etiketler : Cumhur İttifakı Alinur Aktaş Bursa Seçim
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