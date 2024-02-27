Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: O'nun rakibi İstanbul'a ilgisizliği

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Büyükçekmece'de düzenlenen mitingde konuştu. "31 Mart'ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart'ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan, çabalayan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek" diyen Murat Kurum şöyle devam etti: "CHP belediyeciliği demek, dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek. İşte burası, Büyükçekmece. Büyükçekmece'nin, trafik, altyapı eksiklikleri var mı? O da var. En başta da su ve kanalizasyon sorunu var. Bu temel altyapı hizmetlerinin de acilen iyileştirilmesi gerekiyor. İSKİ'yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır."

Kurum, Büyükçekmece'nin kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu, özellikle eski ve riskli yapıların bir an evvel yenilenmesi gerektiğini kaydederek, "Sen Büyükçekmece'nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün? Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin" dedi. Murat Kurum dün İstanbulspor Kulübü'nü de ziyaret etti ve Habertürk'te canlı yayına katıldı. Kurum, İmamoğlu'nun 'davet' polemiğiyle ilgili şunları söyledi: "Her ne hikmetse başkan bu törene katılma kararı almış. Bir polemik üretebilir miyim diye düşünce içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı. Sayın Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymamış bir belediye başkanı. Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş Cumhurbaşkanımıza, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş."

DERDİ İSTANBUL DEĞİL

"İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde... Rakibi oymuş, buymuş. Onun rakibi İstanbul'a karşı olan ilgisizliği. İstanbul'da depremde bir ilde deprem olduğunda senin kayağa gitmen. Bütün sokak bunu konuşuyor. Dön de bir bak aynaya. İstanbul'da sel olurken sen güneyde tatil yaparken story atman. Rakibi bu. Biz kendisini rakibiyle baş başa bırakıyoruz. Bölme, parçalama işinde başarılı. Kendi hayallerini gerçekleştirmiş. CHP'yi bölme hedefi koymuş, gerçekleştirmiş. İYİ Parti genel başkanı ile Meral Akşener'le karşı karşıya gelmiş. Genel başkanı arkadan hançerlemiş. Kürtlerle, Alevi kardeşlerimizle alakalı o ayrıştırmayı her alanda gerçekleştirmiş. Bu hayallerini gerçekleştirmiş."

EV İÇİN 2 YILLIK BORCUM VAR

Kurum, mal varlığı ile ilgili bir soru üzerine "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" dedi.