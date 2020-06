Cuma mesajları burada koronavirüs içerikli, SMS'lik, resimli ve en farklı güzel mesajlar... Cuma namazı saat kaçta? 26 Haziran

Haftanın en değerli günü olan Cuma gününde camide cemaatle birlikte Cuma namazı kılınır. 26 Haziran Cuma namazı saati de namazı kaçırmak istemeyen kişiler tarafından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı günde yapılabilecek en güzel şey ibadet etmektir. Erkeklere farz kılınan Cuma namazında hutbe okunur ve daha sonra namaz kılınır. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati vakti...



26 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

26 Haziran Cuma namazı saati, Diyanet İşleri’nin sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul’da 13.12’de, Ankara’da 12.56’de, İzmir’de 13.19’de, Adana’da ise 12.47’de kılınacak.

İstanbul 13.12

Ankara: 12.56

Kocaeli: 13.08

Adana: 12.47

İzmir: 13.19

Bursa: 13.12

Mersin: 12.49

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ CUMA MESAJLARI 2020!

Allah’ım! Sen, insanlığın başına bela olan bu salgın hastalığı def et! Bizleri affet, merhamet et! Bu Cuma hürmetine bizleri salgından ve hastalıklardan koru! Amin, hayırlı Cumalar dilerim.

Sen ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduransın. Bizleri, yakınlarımızı, Müslümanları ve tüm insanları bu koronavirüs salgınından kurtar Ya Rabbim! Cumanız Mübarek olsun…

Virüsten dolayı eskisi kadar yakın olamadığımız şu günlerde, sıcak bir mesaj ile içtenlikle sarıldığımı ve Cumanızı kutladığımı bildirmek isterim. Sevgi ve saygıyla kalın..

Hasretlik çeker, uzak olsak da, virüs bizi ayırsa da, salgından dolayı kucaklaşamasak da bu mesajımla seni kucaklıyor ve Cumanı kutluyorum.

Yanına gelerek elini öpmek vardı şimdi. Cuma’nı kutlayıp, hayır duanı almak vardı şimdi. Koronavirüs ayırdı bizi ama olsun. Mesajla da ellerinden öpüyor, hayır dualarını bekliyorum. Hayırlı Cumalar…

YENİ, FARKLI CUMA MESAJLARI

Allah’ım, duasını hayatına taşıyan, dualı bir hayat yaşayan, duası kabul olan ve başkalarının duasını alanlardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Hayırlı Cumalar

Allah’ım dünyada mutIu, sağIıkIı, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette de cennet bahçeIerinde oImayı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün ümetine nasip eyIesin inşallah. Amin, cumanız mübarek olsun.

Rabbim! İnancımızdan dolayı bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme sen Allah’ım. Bizleri İslam yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar.

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun. Cumanız nurlu ve bereketli olsun.

Rabbim! Gönlümüzden ve dilimizden ismini eksik etme! Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip eyle Allah’um. Cumanız sevdiklerinizle birlikte mübarek olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, bereketi evinize, rahmeti geçmişinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya erişen dualarımız var. Cumanız mübarek olsun…

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dilerim. Yeni güne besmeleyle cumaya kavuşturana şükürler olsun…

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşın, cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah’u teâlâ cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul eylesin.

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını dilerim…

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden Başkasına yalvartma. (amin) Hayırlı Nur’lu cumalar.

Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. -Hayırlı Nurlu Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah’ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa’dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah’ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…

Ne ev sahibiyim bu alemde, Ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

Ümit ederiz ki bu mübarek cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırLı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eyLesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.