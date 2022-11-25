Cuma hutbesinde sokak hayvanlarının "başıboş bırakılmaması" çağrısı yapıldı

"Merhamet Toplumu" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Merhamet duygusunun Allah'ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden olduğu anımsatılan hutbede, merhametin can taşıyan her varlığa, hatta bütün kainata muhabbet nazarıyla bakmak olduğu vurgulandı.

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed"in en belirgin özelliğinin merhamet ve şefkati olduğu hatırlatılan hutbede, "'Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.' buyuran Resulullah'ın şefkat ve merhametinden bütün canlılar gibi hayvanlar da nasibini almıştır." denildi.

İSLAM MEDENİYETİNDE HAYVANLARA ŞEFKAT VE MERHAMETİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in insanlığa takdim ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet gösterildiği ifade edilen hutbede, "Hayvanların uygun ortamlarda yaşama ve barınma hakları gözetilir. Ancak hayvanların hakkı korunurken, mükerrem bir varlık olan insanın zarar görmesine de izin verilmemelidir. İnsan hayatını tehdit eden hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya saldırgan hayvanlardan başta çocuklarımız olmak üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur." değerlendirmesine yer verildi.

Şiddet, öfke, kin ve nefretin yürekleri işgal ettiği günlerde "Rahmet Peygamberinin" mesajlarına yeniden sarılmak gerektiği dile getirilen hutbede şunlar kaydedildi:

"O halde geliniz, asrımızın en büyük hastalığı haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, yaşlılarımıza, çevremize ve bütün canlılara karşı vicdanlı ve merhametli olalım. Gönlümüzde merhamet pınarları çağlasın daima. Kalbimizde merhamet adlı bir çınar büyüsün. Şefkat ve rahmet kaplasın dört bir yanımızı. Ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun."