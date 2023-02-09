VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da tarihi camiler depremzedeleri misafir ediyor
Boeing'den Türk Kızılay'a 500 bin dolar yardım
38 yaşındaki kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
AB'den BMGK'ye Suriye çağrısı: Yardım için tüm sınır kapıları açılsın
"Afetzede Aktarım Treni" ile 845 kişi Mersin'e taşındı
Cuma hutbesinde depremzedeler için yardımlaşma çağrısı
Başkan Erdoğan, Kilis'te incelemelerde bulundu
Almanya Cumhurbaşkan'ndan deprem açıklaması: Sizin acınız bizim acımızdır
Deprem bölgelerine doğalgaz verilmeye başlanıyor
Yurt dışından gelen yardım malzemeleri vergiden muaf tutulacak
Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor
Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi
Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı
Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek
Başkan Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
İspanya, Türkiye'de depremzedelere yardım için seferber oldu
Gürcistan: Türk halkının yanındayız
Orhan Tatar ve deprem uzmanları açıklamalarda bulundu
Üniversitelerde bahar dönemi açılışı ertelendi
Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor
AB liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
09 Şubat 2023 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 20:07:00

Cuma hutbesinde depremzedeler için yardımlaşma çağrısı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

10 ili etkileyen depremin ardından yarın okunacak hutbede, depremzedeler için yardım çağrısında bulunulacak. "Gün, milletçe kenetlenme günüdür" başlıklı hutbede, birlik ve kardeşlik vurgusu yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, depremden etkilenen illerin dışında tüm camilerde depremzedeler için cuma namazı sonrasında yardım toplanacağını duyurdu.

Yarın okunacak hutbenin detayları paylaşıldı. "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecek. Milletimizin sevgi ve muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırılacak." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan hutbede, "Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım." mesajı verilecek.

Etiketler : deprem Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX