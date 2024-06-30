Çukurca'da rafting ve off-road heyecanı

Festival Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından destekleniyor.

TERÖRDEN ARINDIRILDI

Irak sınırındaki ilçede yapılan festivalin son gününde Bayrak Tepe yolunda oluşturulan parkurda off-road araçları gösteri yaptı, Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı.

Vatandaşların doğa sporlarına ilgi gösterdiğini belirten Kaymakam Mert Kumcu, şöyle konuştu:

"Şu an Zap Suyu'nun kenarındayız. Burası çok önemli bir yer. Rize'deki Fırtına Deresi neyse, Manavgat neyse Zap Suyu o. Sporcularımız bölgeyi tanıtmak için gösterilerine devam ediyor. Katılımcıların festivalden memnun kaldığını düşünüyoruz. Görülmeye değer etkinliklerimiz oldu. Pençe-Kilit Operasyonları sayesinde Çukurca'mız, bölgemiz, ülkemiz huzura kavuştu. İlçenin tanıtımını yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çukurca doğa harikası bir yer. Çok önemli etkinlikler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."