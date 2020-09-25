Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ifade verdi
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programındaki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.
Selefi derneklerinin silahlandığı yönünde iddialarda bulunan ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvurdu.
TRTHaber'in haberine göre kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıklamıştı. Ünlü bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.
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