Ukrayna-Rusya krizi için çarpıcı yorum!

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31 Ocak 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 10:28:00

Coşkun Başbuğ: ABD'nin planı elinde patladı

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Katıldığı canlı yayında Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili konuşan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Ukrayna'daki hedefinin Rusya'yı hataya sevk etmek olduğunu söyledi. Başbuğ, 'İlk tetiği çeken bunun altında kalacak. ABD bunu çok iyi biliyor.' dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD ve Rusya ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, ABD'nin Ukrayna'daki hedefinin Rusya'yı hataya sevk etmek olduğunu söyledi.

"Ukrayna'nın artık uyandığı bir süreçten geçiyoruz" diyen Coşkun Başbuğ, Ukrayna'nın ABD'nin kendisini bu işte kullandığını, gerilimin merkezi haline geldiğini ve arada yem olduğunu gördüğünü belirterek "Ukrayna'nın burada tek yapacağı bir iş sorunları arabulucu bir ülke nezdinde masa başında çözmeye çalışmaktır." dedi.

"ABD'NİN RUSYA'YA KARŞI EN BÜYÜK HEDEFİ RUSYA'YI HATAYA SEVKETMEKTİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin "Beyaz Saray keskinleştiriyor, AB de kendisini düşünüyor, bu şekilde konuşmalarla Ukrayna ekonomisini mahvediyorsunuz." sözünü hatırlatan Başbuğ, ABD'nin Ukrayna'daki hedefinin Rusya'yı hataya sevk etmek olduğunu söyledi. Başbuğ, "İlk tetiği çeken bunun altında kalacak. ABD bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla amacı sürekli tarih ve gün vererek Rusya'yı kışkırıp, arkadaki devletlere de dönerek "dediklerim oluyor, durdurmamız lazım, Rus tehdidi yeniden hortluyor." tablosunu ortaya çıkarmak." dedi.

"UKRAYNA'DA ZİRVE YAPAN KRİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASI LİBYA'DIR"

Bu oluşan durumun tesadüf olmadığını söyleyen Başbuğ, Ukrayna'da zirve yapan krizin aslında Libya'da başladığına dikkati çekerek "Fransa, Rusya Libya'da doğrudan sahada. Ancak ABD orada yok. Bunun nedenini de ABD'nin kendi içinde yaşadığı bir kaos ve savaş yüzünden kriz bölgelerinde bulunmadığını, ABD'de Trump'ın yenilmesi ve Biden'ın göreve gelmesi halinde ABD'yi sahnede göreceğimiz dile getirmiştik. Şu anda bunu görüyoruz." dedi.

ABD'nin Ukrayna'da istediğini elde edemediğini ve sürekli hasmım dediği Çin'den Rusya'ya karşı gücünü kullanmasını istediğini anlatan Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü "Poker ülkesi ABD, Rusya'ya rest dedi, Rusya da "Restini gördüm" dedi.

Etiketler : Uzmanı Coşkun Başbuğ abd rusya ukrayna
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