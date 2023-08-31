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31 Ağustos 2023 Perşembe 20:33:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 20:33:00

Çorum'daki orman yangını kontrol altında

Kaynak: AA

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Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, yangının ulaşım açısından zor bir alanda başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Dağlı, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : orman yangını Çorum yangını yangın söndürme çalışması
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