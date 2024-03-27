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27 Mart 2024 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 00:01:00

Çorum'da vatandaşlar oruçlarını 3 dakika erken açtı

Kaynak: İHA

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okununca ezanı duyarak orucunu açanlar oldu.

Çorum'da ilginç bir olay yaşandı.

Sungurlu ilçesinde 19.07'de okunması gereken akşam ezanı 3 dakika önce okundu.

Ezanı erken okuduğunu fark eden müezzin ezanı yarıda kesti.

ORUCUNU AÇANLAR OLDU

Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı.

Yaşanan olay sosyal medyadan da paylaşıldı.

Etiketler : Sungurlu akşam ezanı Ramazan orucu Ezan saatleri
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