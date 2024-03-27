Çorum'da vatandaşlar oruçlarını 3 dakika erken açtı
Kaynak: İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okununca ezanı duyarak orucunu açanlar oldu.
Çorum'da ilginç bir olay yaşandı.
Sungurlu ilçesinde 19.07'de okunması gereken akşam ezanı 3 dakika önce okundu.
Ezanı erken okuduğunu fark eden müezzin ezanı yarıda kesti.
ORUCUNU AÇANLAR OLDU
Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı.
Yaşanan olay sosyal medyadan da paylaşıldı.
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