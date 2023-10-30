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30 Ekim 2023 Pazartesi 07:35:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 07:35:00

Çorum'da korkutan anız yangını: Alevlere güçlükle müdahale edildi

Kaynak: IHA

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Çorum'un Alaca ilçesinde 6 ayrı noktada çıkan anız yangınına güçlükle müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve greyderle müdahale edilen yangınlar, uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde 6 ayrı noktada anız yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskiyapar, Değirmendere, İbrahim, Çapraşık, Sancı ve Karaçal köylerinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Aynı anda farklı noktalarda çıkan yangınlar nedeniyle Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahale edebildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve greyderle müdahale edilen yangınlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçede son bir ayda çıkan anız yangınlarında binlerce dönüm arazi kül oldu.

Etiketler : anız yangını itfaiye müdahalesi kontrol altına alındı
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