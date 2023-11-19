Çorum'da feci yangın: Ev ve samanlık alev aldı

Çorum'da feci yangın: Ev ve samanlık alev aldı

Aşağı Şeyhler Köyü Yukarı Ekşioğlu Mahallesi'nde Celal Aydemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.