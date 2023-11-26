Çorum'da bir evin çatısına yıldırım!

Çorum'da bir evin çatısına yıldırım!

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte Bağcılar 1. Cadde'deki bir binanın çatısına yıldırım düştü.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım isabet eden çatıdaki baca yıkıldı.

Hamidiye 1. Sokak'ta ise kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ayrıca Çorum-Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınlarındaki yön tabelaları ile Gazi Caddesi eski Çimento Fabrikası civarındaki reklam panoları devrildi.

