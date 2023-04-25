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25 Nisan 2023 Salı 12:53:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 12:53:00

Çorlu'dan kalkış yapan Kızılelma, İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti

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TEKNOFEST-2023'e katılacak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

TEKNOFEST-2023'e katılacak Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

BAYRAKTAR KIZILELMA VE BAYRAKTAR AKINCI KOL UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın Bayraktar Akıncı ile yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtuğunu bildirdi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uçuşun görüntülerini de paylaştı.

Uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu. Bayraktar #AKINCI Bayraktar #KIZILELMA Today 2 UCAV's flew in close formation autonomously, for the first time in world aviation history."

Etiketler : TEKNOFEST-2023 Bayraktar Kızılelma İstanbul Atatürk Havalimanı
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