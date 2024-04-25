25 Nisan 2024 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 11:31:00
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Kaynak: AA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
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