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Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
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25 Nisan 2024 Perşembe 11:31:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 11:31:00

Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : çorlu tren kazası dava
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