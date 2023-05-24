Çorak dağı ormana çevirdi

Elazığ'da yaşayan 77 yaşındaki İsmail Yılmaz, evinin önündeki çorak arazideki 300 ton taşı tek başına topladı. İncir, badem, ceviz, elma ve çam ağaçları diktiği araziyi ormana çevirdi.

TAŞLARDAN BİR KULE YAPTI

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk 10 torun sahibi İsmail Yılmaz, çocukluk yıllarının geçtiği çiftlik hayatına duyduğu özlemle kent merkezindeki evinin önündeki taşlık araziyi ormanlık araziye çevirdi. 77 yaşındaki İsmail Yılmaz, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaptı, sonrasında alanda onlarca fidanı toprakla buluşturdu.

ÜSTELİK ARAZİDE SU DA YOK

Bir yıldır burada gönüllü çalışan Yılmaz, bu süre zarfında 300 tona yakın taş topladı. İsmail dedenin özverili çabalarıyla taşlık arazi, yeşilliklerle kaplanarak doğal bir orman görünümü kazandı. Başta incir olmak üzere, badem, ceviz, elma ve çam ağaçları diken Yılmaz, "Burada tek ihtiyacım olan ve isteğim şey suyun gelmesidir" dedi.

Sabahın erken saatlerinde taşlık arazide çalışmaya başladığını dile getiren İsmail Yılmaz, "Taş çıkartıyorum, temizlik yapıyorum ve taşları dizip ağaçların dibini çapalıyorum. Her gün saat 19.00'a kadar buradayım" dedi.