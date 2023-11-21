Çocukluk yaşatan protez

Enkazdan 36. saatte çıkarılan ve bacağını kaybeden 4 yaşındaki Murat, proteziyle hayata yeniden tutundu. Murat artık koşuyor, futbol oynuyor, bisiklet sürüyor yani çocukluğunu yeniden yaşıyor.

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Asrın felaketine Antakya'da yakalanan İhlas Gezer ve 4 yaşındaki oğlu Murat Gezer, yaşadıkları evde enkaz altında kaldılar. Çöken evde evladını korumak üzere altında saklayan İhlas Gezer hayatını kaybederken, evladının hayatta kalabilmesini sağladı. Murat, depremin 36. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı, Adana'ya götürüldü. Tedavisinin ardından İstanbul'a sevk edilen Murat'ın kangren olan sol bacağı ampute edildi.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLDİ

İstanbul'da bir yardım derneği, baba Hasan Gezer ile irtibata geçerek 4 yaşındaki Murat'a umut oldu. Kaybettiği uzvuyla acı dolu günler yaşayan Murat'a, dernek tarafından psikolojik ve fizik tedavileri de yapılarak, ücretsiz olarak protez bacak takıldı. Protez ayağıyla yeniden yürüyen Murat artık koşuyor, futbol oynuyor, bisiklet sürüyor ve kendisinin yaşamasını sağlayan annesinin mezarını ziyarete gidiyor.