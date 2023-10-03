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03 Ekim 2023 Salı 07:00:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 07:00:00

Çocukluk hayali okçuluğa 51 yaşında kavuştu

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Şırnak'ın Cizre İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde açılan okçuluk kursuna gelen Abdulkadir Yiğit, çocukluk hayaline 51 yaşında kavuştu. Türkiye şampiyonluğuna hazırlanan Yiğit'in hedefi milli oyuncu olmak.

Şırnak'ın Cizre İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde açılan okçuluk kursuna gelen Abdulkadir Yiğit, çocukluk hayaline 51 yaşında kavuştu. Türkiye şampiyonluğuna hazırlanan Yiğit'in hedefi milli oyuncu olmak.

Türkiye şampiyonasına hazırlandığını söyleyen Abdulkadir Yiğit, "51 yaşındayım. Boş zamanlarımda okçuluk ile uğraşıyorum. Çocukluğumdan beri heves ettiğim bir spor dalı. Bölgemizde imkanların kısıtlı olması ve şartların el vermemesi yüzünden bu sporla buluşamamıştım. Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan okçuluk kursuna 2 yıl önce başladım. Önümüzde Türkiye şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Hedefim şampiyon olmak. İleride de milli sporcu olsam, ne mutlu bana. 49 yaşında bu sporla buluşabildim. Göbekli Tepe'de düzenlenen okçuluk turnuvasında üçüncü oldum. İmkanların kısıtlı olan yöremizde bu sporun sağlanması beni mutlu etti. Özellikle gençlerin sosyal aktivite olarak bedenlerinin sağlığı açısından da çok önemli bir katkısı olacaktır. İmkan ve olanakların biraz daha iyi olması halinde turnuvalarda güzel dereceler çıkartacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yapılan yatırımlarla spor alanında gelişmeler olduğunu belirten Okçuluk Eğitmeni Sinan Ekinci, "3 yıl önce başlattığımız okçuluk sporunu ilçemizde yaygınlaştırmak amacıyla çaba sarf ettik. Abdulkadir Yiğit hocamız da 2 yıl önce kursumuza geldi. Azimle ve hırsla çalışarak katıldığı ilk turnuvada derece yaptı. Çalışan olmasına rağmen yıllık izinlerini ve boş vakitlerinin tamamını burada antrenman yaparak geçiriyor. Sporun yaşı yoktur. 51 yaşında olmasına rağmen çocukluk hayalini burada gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdiki hedefi ise Türkiye şampiyonasında iyi bir derece elde etmek ve milli takıma seçilmek. Bu azim ve çalışma ile inanıyoruz ki milli takımın kapısını aralar. Daha çok çalışma ve azimle milli takıma yerleşeceğine canı gönülden inanıyoruz. Bölgemizde yaşanan durumlar hepimizce malum. Son zamanlarda yapılan yatırımlarla spor alanında gelişmeler oluyor. Amacımız sporu daha çok yaygınlaştırmak ve başarı elde etmektir" dedi.

Etiketler : Şırnak Okçuluk Eğitmeni Sinan Ekinci Gençlik Spor Müdürlüğü
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