VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uyuşturucu paketleri sahile vurdu! Putin'in fotoğrafı şaşkına çevirdi
"Dünyanın en güzel hali Türkiye'de Macar olmak"
MÜSİAD'dan 25 milyar lira yatırım, 25 bin yeni istihdam müjdesi
Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?
"Beğen ya da beğenme güzelim"
VOLKAN-M geliyor
"Onlara füze atar, dünyayı sallarız"
Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi!
Mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi hakkında Vali Şıldak'tan açıklama
Bakan Nebati'den kritik temas! Londra görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu
Dibeybe görevi bırakma şartını açıkladı
"Tayyip dedem geçmiş olsun"
Elektrik faturası için 3 formül masada
İstanbullular dikkat: Kar geliyor
Açılış için gün sayıyor
Yargı'nın Derya'sı
Mutluluk pozu
200 bin liralık onur davası
El ele ev arıyorlar
Sevgilim için alıyorum
Aile saadeti
14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok
Güçlü kadını oynamak istiyor
Kıskançlığın temeli çocuklukta atılıyor
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 11:00:00

Çocuklardan Erdoğan çiftine mesaj yağmuru: Tayyip dedem geçmiş olsun

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından CİMER'e özellikle çocuklardan 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) "geçmiş olsun" mesajları geldi. Mesaj paylaşanlar arasında en çok çocuklar yer aldı.

Çocuklar CİMER'e, Erdoğan'a iletilmek üzere şifa ve iyi dileklerini yazdı. Ordu Ünye'den yazan bir çocuk "Sayın Cumhurbaşkanımız çok geçmiş olsun. Allah'ım şifalar versin, Allah'ım başımızdan eksik etmesin tez zamanda şifa bulursunuz inşallah" derken, Antalya Kepez'den bir çocuk ise "Tayyip dedem geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin dualarımız seninle, görüşmeyi çok isterim Antalya'ya gelirsen gel. Ellerinden öperim saygılar" ifadelerini kullandı.

Antalya Elmalı'dan mesaj gönderen başka bir çocuk da duygularını, "Cumhurbaşkanım koronavirüs olmuşsunuz geçmiş olsun size. İyileşmeniz için Allah'a dua edip, Kur'an okuyucam inşallah görürsünüz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleriyle dile getirdi.

Çocuklar CİMER'e, Erdoğan'a yönelik çok ilginç sorular da iletti. Miniklerin özellikle Erdoğan'ın günlük hayatına ilişkin detayları öğ-renmek istedikleri görüldü. O sorulardan bazıları şöyle: "Sizin de bizim gibi bir aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uza-tıp maç, dizi, film izliyor musunuz? Çay ya da kahve içiyor musunuz? Açıklama yaparken hazırlanmış bir metinden mi okuyorsunuz? Bizim gibi arkadaşlarınıza misafirliğe gidiyor musunuz? Arkadaş çevreniz var mı? Gittiğiniz ülkeleri ve şehirleri geziyor musunuz? Pijama giyiyor musunuz? Bilim Kurulu toplantılarınızda 3 veya 4 saat Kovid-19 mu konuşuyorsunuz?" CİMER'e 2021 yılında yapılan başvuru sayısı önceki yıla oranla yüzde 4 artmış ve başvuru sayısı 6 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. Nüfusa oranla en çok başvuru yapılan iller ise sırasıyla Hatay, Gaziantep ve Ankara olmuştu.

Etiketler : çocuklar cimer erdoğan korona
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Eğlence bir maskedir

Eğlence bir maskedir
Hira 8 oldu

Hira 8 oldu
Çocukların sesi oldular

Çocukların sesi oldular
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Şartı İstanbul'da klip çekmek

Şartı İstanbul'da klip çekmek
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Şiir gibi kutlama

Şiir gibi kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER