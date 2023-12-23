Çocuklar kumbaralarındaki paraları Gazze'ye bağışladı

Kırklareli İl Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler İsrail'in zulmü karşısında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar için kumbaralarını bağışladı. İl Müftüsü Yusuf Eviş, öğrencilerin duyarlı davranışı için teşekkür etti.