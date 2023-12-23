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23 Aralık 2023 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:24:00

Çocuklar kumbaralarındaki paraları Gazze'ye bağışladı

Kaynak: IHA

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Kırklareli'nde Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler kumbaralarını Gazze'ye bağışladılar.

Kırklareli İl Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler İsrail'in zulmü karşısında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar için kumbaralarını bağışladı. İl Müftüsü Yusuf Eviş, öğrencilerin duyarlı davranışı için teşekkür etti.

Etiketler : Kur'an Kursu Kırklareli Gazze Yardımı
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