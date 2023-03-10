Çocuklar hep gülsün

Ünlü oyuncular Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Sevda Erginci ve Bahtiyar Memili deprem bölgesine gitti. Enkazdan kurtarılıp Adana'da hastanede yatan çocukları ziyaret eden ekip, minik depremzedelerle keyifli bir gün geçirdi.

ÇALIŞMALARA GÖNÜLLÜ KATILDILAR

Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Hatay'a giderek, burada depremzedelerle bir araya gelen oyuncular Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Sevda Erginci ve Bahtiyar Memili depremin yaralarının sarılması için kentte yürütülen çalışmalara gönüllü olarak katıldı.

RENGARENK OYUNCAKLAR DAĞITILDI

Ünlü oyuncular daha sonra Adana'ya geçip, enkazdan yaralı olarak kurtarılan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Minik depremzedelere rengarenk oyuncaklar hediye edip, onlarla sohbet eden oyuncular, onların bir an olsun depremi unutup, keyifli anlar yaşamasını sağladı.