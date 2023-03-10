VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ulusal Halk Kongresinde üçüncü kez devlet başkanı seçildi
İstanbul'daki hastanelerde 1020 depremzedenin tedavisi sürüyor
6'lı koalisyon pazarlığının detayları ortaya çıktı
HDP krizinde yeni perde! Birbirlerini yalanladılar
EYT priminde dikkat çeken detay!
Almanya'da silahlı saldırı
OHAL bölgesi için dört kritik düzenleme
Kayseri'de korkutan deprem!
Borç yapılandırılma teklifi yasalaştı... İşte paketin detayları
Mega projeler can damarı olacak
Çocuklar hep gülsün
Kırışıklıklarla savaşan besinler
Sinsi ilerleyen glokom çocuklarda da görülebilir
Sadece üşütmekle zatürree olunmaz
Basın Ekspres Yolu tır kazası nedeniyle trafiğe kapandı
Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüşecek
İsveç: Yetkililer özellikle terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı
Malatya'da depremlerde bir kısmı yıkılan bina Sincik merkezli depremde çöktü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem!
AB Komisyonundan İngiltere'nin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısına tepki
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
Gabon'da feribotun batması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi aranıyor
PFDK'den Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası
Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü
10 Mart 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 07:23:00

Çocuklar hep gülsün

ABONE OL

Ünlü oyuncular Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Sevda Erginci ve Bahtiyar Memili deprem bölgesine gitti. Enkazdan kurtarılıp Adana'da hastanede yatan çocukları ziyaret eden ekip, minik depremzedelerle keyifli bir gün geçirdi.

Ünlü oyuncular Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Sevda Erginci ve Bahtiyar Memili deprem bölgesine gitti. Enkazdan kurtarılıp Adana'da hastanede yatan çocukları ziyaret eden ekip, minik depremzedelerle keyifli bir gün geçirdi.

ÇALIŞMALARA GÖNÜLLÜ KATILDILAR

Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Hatay'a giderek, burada depremzedelerle bir araya gelen oyuncular Eda Ece, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Sevda Erginci ve Bahtiyar Memili depremin yaralarının sarılması için kentte yürütülen çalışmalara gönüllü olarak katıldı.

RENGARENK OYUNCAKLAR DAĞITILDI

Ünlü oyuncular daha sonra Adana'ya geçip, enkazdan yaralı olarak kurtarılan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Minik depremzedelere rengarenk oyuncaklar hediye edip, onlarla sohbet eden oyuncular, onların bir an olsun depremi unutup, keyifli anlar yaşamasını sağladı.

Etiketler : Kahramanmaraş Eda Ece Melisa Doğu Şebnem Dönmez

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX