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22 Nisan 2024 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 16:16:00

Çocuklar Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

Kaynak: AA

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Mersin'de öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını gezdi.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akkuyu NGS inşaat sahasında etkinlik düzenlendi.

Silifke'nin Keben Mahallesi'ndeki okullarda eğitim gören 23 öğrenci, saha etkinliği öncesinde iş güvenliği hakkında bilgilendirildi, baret ve yelekten oluşan kişisel koruyucu ekipmanlarını giydi.

Daha sonra Akkuyu NGS'ye ekipman ve malzeme getiren gemilerin boşaltıldığı Doğu Kargo Terminali'ne geçen çocuklar, burada liman işleyişi hakkında bilgi aldı.

Gezi kapsamında her öğrenci paletli vincin operatör koltuğuna da oturdu.

İtfaiye biriminde de çocuklara, acil durumda hızlı müdahale yöntemleri anlatıldı. Yangın söndürme ekipmanlarını inceleyen çocuklar, burada senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin tatbikatını da izledi.

Program kapsamında öğrenciler, Akkuyu NGS reaktörlerinin güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan yazılım ve donanım kompleksini içeren Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni de gezdi. Öğrenciler, burada Türk mühendisler tarafından merkezin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

"ÇOCUKLAR HER ŞEYİMİZDİR, GELECEĞİMİZDİR"

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, gazetecilere, Akkuyu NGS'de çocukları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklara nükleer enerji hakkında bilgi verdiklerini belirten Radchenko, "Çocuklar her şeyimizdir, geleceğimizdir. Onların eğitimine dikkat ediyoruz ve çaba gösteriyoruz. Nükleer enerjiyle ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması konusunda özellikle bu bölgede çocukların eğitilmesi çok önemli." diye konuştu.

Radchenko, Akkuyu Nükleer AŞ olarak bu tür eğitimlere devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Arif Can Bezgin, Akkuyu NGS'yi gezip bu alanda bilgilendirildiği için mutlu olduğunu ve verimli bir zaman geçirdiğini söyledi.

Öğrencilerden Kamil Küçük de nükleer santraldeki ekipmanlar hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "Gezi verimli geçti. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Etiketler : 23 nisan çocuklar akkuyu ngs mersin
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