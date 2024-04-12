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Çocuk Dostu Kitap sayısı 1638'e ulaştı
12 Nisan 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 12:00:00

Çocuk Dostu Kitap sayısı 1638'e ulaştı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 40 yeni yayının daha eklenmesiyle "çocuk dostu" olarak önerdikleri kitap sayısının 1638'e yükseldiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yetişmeleri için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri bu çerçevede gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her birinin güvenli ortamlarda yaşamasını sağlayacak çalışmaları kararlı şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Göktaş, "Son yıllarda dijitalleşme ile çocuklarımız büyük risk altında. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grupları ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden korurken, diğer yandan da çocuk dostu yayınları destekleyerek zararlı içeriklerle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 BİN 54 İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLDİ"

Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubunun aktif şekilde görev aldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz. Onların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere yönelik hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale süreci yürütüyoruz. Müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yapıyoruz. Bu doğrultuda çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi. Buna ek olarak, riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz."

Göktaş, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaların yanı sıra psikososyal gelişimlerine katkı sağlaması için Çocuk Dostu Kitap Listesi hazırlayan bir çalışma grubunun da olduğunu bildirdi.

Çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bu çalışma grubunun yol gösterici rol olduğunu ifade eden Göktaş, "Çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlandırılmasını sağlamak ve kitap seçiminde ailelere ve çocuklara rehberlik olunması amacıyla 0-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basılı eserler oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle inceleniyor." bilgisini verdi.

Çalışma grubunca kitapların çocuğun merak duygusunu destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığının da dikkate alındığını aktaran Göktaş, "Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine mart ayında 40 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı da 1638'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş çocuk kitap
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